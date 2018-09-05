Проект благоустройства набережной Кускова в Тотьме будут разрабатывать российские и франзуцские архитекторы

05.09.2018 [Общество]

Проектировщики российско-французского архитектурного бюро Orchestra прибыли в Тотьму, чтобы разработать проект реконструкции набережной Кускова. Руководитель бюро Эдуард Моро (Париж) и его коллеги, петербурженки Евгения Желтухина и Виктория Пашкова, проведут в городе четыре дня.

В программе визита архитекторов – встречи с местными активистами, представителями различных сообществ по интересам, предпринимателями, руководителями, анализ существующей архитектурно-ландшафтной среды набережной, взаимосвязей данной территории с другими территориями города, в том числе теми, что в настоящее время имеют большую популярность среди горожан. Оценки и мнения широкого круга местных жителей станут основой для формирования проекта благоустройства набережной, сообщает сайт Тотемского музейного объединения.

«Десятилетия отсутствия судоходства сказались на том, что набережная потерялась как общественное пространство и фактически оказалась некой маргинальной зоной. Ситуацию несколько оживил проект «Культурный квартал», реализованный музеем и фондом «Соль Земли» благодаря поддержке фонда Тимченко. Я думаю, теперь город готов к тому, чтобы получить полновесный проект благоустройства всей набережной в границах центральной части», - комментирует директор ТМО Алексей Новоселов.

 

Тэги: архитекторы, благоустройство

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