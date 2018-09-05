Проект благоустройства набережной Кускова в Тотьме будут разрабатывать российские и франзуцские архитекторы

Проектировщики российско-французского архитектурного бюро Orchestra прибыли в Тотьму, чтобы разработать проект реконструкции набережной Кускова. Руководитель бюро Эдуард Моро (Париж) и его коллеги, петербурженки Евгения Желтухина и Виктория Пашкова, проведут в городе четыре дня.

В программе визита архитекторов – встречи с местными активистами, представителями различных сообществ по интересам, предпринимателями, руководителями, анализ существующей архитектурно-ландшафтной среды набережной, взаимосвязей данной территории с другими территориями города, в том числе теми, что в настоящее время имеют большую популярность среди горожан. Оценки и мнения широкого круга местных жителей станут основой для формирования проекта благоустройства набережной, сообщает сайт Тотемского музейного объединения.