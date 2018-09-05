В Кириллове молодой человек нарвал цветов с клумбы и оскорбил полицейского

В Кириллове 21-летний гость из Череповца стал фигурантом уголовного дела после того, как нарвал цветов с клумбы, за это был доставлен в отдел полиции и там оскорбил представителя власти.

21-летний молодой человек гостил в Кирилове у друга. Приятели выпивали. Гость уже собирался вернуться в Череповец, но потом решил отметить отъезд и пошел в бар, а потом отправился гулять. В одном из заведений он встретил друга, вместе с которым они решили нарвать цветов с клумбы. Молодые люди рвали цветы прямо с корнями. Такое поведение возмутило местных жителей, и они вызвали полицию.

Задержанные попали под административную статью, однако одному из приятелей этого оказалось недостаточным. В отделении полиции он оскорбил сотрудницу правоохранительных органов, и теперь к административной статье прибавилась уголовная - об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ)

Расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.