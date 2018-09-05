В Кириллове молодой человек нарвал цветов с клумбы и оскорбил полицейского

05.09.2018 [Происшествия]

В Кириллове 21-летний гость из Череповца стал фигурантом уголовного дела после того, как нарвал цветов с клумбы, за это был доставлен в отдел полиции и там оскорбил представителя власти.

21-летний молодой человек гостил в Кирилове у друга. Приятели выпивали. Гость уже собирался вернуться в Череповец, но потом решил отметить отъезд и пошел в бар, а потом отправился гулять. В одном из заведений он встретил друга, вместе с которым они решили нарвать цветов с клумбы. Молодые люди рвали цветы прямо с корнями. Такое поведение возмутило местных жителей, и они вызвали полицию.

Задержанные попали под административную статью, однако одному из приятелей этого оказалось недостаточным. В отделении полиции он оскорбил сотрудницу правоохранительных органов, и теперь к административной статье прибавилась уголовная - об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ)

Расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Тэги: оскорбление представителя власти, клумбы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Вологодская область может лишиться 1 млрд рублей, выделенного "Газпромом" на соцобъекты, из-за безответственности глав районов
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
30.08.2018 [БлогоVO]

В Германии каждое дерево имеет свой номер

978
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Кичменгского Городка, продавая дачный дом, перевела 300 тысяч рублей мошенникам
Житель Подмосковья в магазине цифровой электроники Вологды подменил дорогой смартфон на дешевую реплику
Выставка картин художника Юрия Коробова "Деревня - душа России" откроется в Вологде
В Кириллове 23-летний местный житель угнал машину с пьяным пассажиром
"Шекснинская птицефабрика" остановила производство: из-за отсутствия кормов утеряно 680 тысяч голов бройлерного стада
В Вологде пройдут благотворительные мастер-классы по робототехнике
Проект благоустройства набережной Кускова в Тотьме будут разрабатывать российские и франзуцские архитекторы
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6283
0
05.09.2018 [БлогоVO]

Качество ремонта на тройку

74
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1628
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика