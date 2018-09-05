Хоккейная "Северсталь" проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 4:5

05.09.2018 [Спорт]

Череповецкая "Северсталь" уступила уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся накануне.

Уже на четвертой минуте счёт в матче открыл новичок "Северстали" Эштон Картер. Но затем, ещё до первого перерыва, шайба трижды побывала в воротах Доминика Фурх.

Во втором периоде череповчанам удалось сравнять счёт. А в третьем Юрий Трубачев, который проводил свой 500-й матч в КХЛ, вновь вывел "Северсталь" вперед. Но удержать это преимущество "желто-чёрным" не удалось: за 27 секунд до конца основного времени матча гостям удалось сравнять счёт, а в овертайме победу "Салавату Юлаеву" принес гол Йоонаса Кемппайнена 4:5.

«Получился хороший матч. Было много голов. Свою команду я не могу упрекнуть. Ребята молодцы, сыграли сердцем. Обидно пропускать за 27 секунд, а потом и проиграть в овертайме. С такой командой как "Салават" нельзя удаляться. У них есть исполнители, которые могут решить эпизод. В прошлом матче с "Динамо"(Московским прим.) они хорошо сыграли в большинстве, забросили дважды. Считаю, что мы завоевали очко. Хочу поблагодарить команду и болельщиков» - цитирует severstalclub.ru главного тренера череповчан Александра Гулявцева. 

В следующем матче, уже завтра, "Северсталь" встретится с омским "Авангардом".

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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