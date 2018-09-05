В Вологде спустя три года восстановили тротуар на Набережной VI Армии

05.09.2018 [Общество]
В Вологде спустя три года восстановили тротуар на Набережной VI Армии

В Вологде спустя три года все-таки восстановили тротуар возле жилого дома на Набережной VI Армии. Работы выполнили 1 сентября.

Напомним, на курьезную ситуацию возле дома по улице Набережная VI Армии, 161 Кирилл Шелепин обратил внимание в 2015 году. Дело в том, что выезд из гаража в этом месте занял весь тротуар, из-за чего пешеходам приходится идти по проезжей части, что является нарушением ПДД. Об этом вологжанин написал в департамент городского хозяйства.

Решать возникшую проблему в городской администрации не захотели, после чего Кирилл обратился в прокуратуру. Копия обращения была отправлена в 2015 году главе города. О ситуации также была проинформирована ГИБДД.

В октябре 2015 года городской отдел ГИБДД ответил Кириллу, что отсутствие тротуара в этом месте является нарушением и что они направили в администарцию города предписание это нарушение устранить.

И только спустя три года, в июле 2018-го, вологжанин получил ответ мэра Вологды Сергея Воропанова, в котором говорится, что участок тротуара возле дома по улице Набережная VI Армии, 161 восстановят летом 2018 года. Чуть позже, 1 августа, заместитель начальника департамента городского хозяйства Светлана Тимофеева уточнила, что работы будут выполнены до 31 августа 2018 года. На место даже привезли бордюры.

В итоге все работы были выполнены 1 сентября, а Кирилл получил официальное письмо от мэра Вологды Сергея Воропанова с извинениями за задержку ремонта.

- В связи с необходимостью восстановления асфальтобетонного покрытия на улице Герцена после проведения ремонтных работ на тепловых сетях с целью снятия ограничения движения транспорта по магистральной улице, работы по восстановлению целостности тротуара в районе дома №161 по улице Набережная VI Армии выполнены 1 сентября с небольшим отставанием от запланированного срока. Администрация Вологды приносит Вам извинения за причиненные неудобства, - говорится в письме.

Тэги: администрация Вологды, ГИБДД, дороги

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