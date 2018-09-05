4 млн рублей из бюджета Вологды выделят "Магистрали" на благоустройство газонов в центре города

Около 20 тысяч квадратных метров придорожных газонов благоустроят в Вологде в ближайшее время. На эти цели из городского бюджета выделено 4 млн рублей, госконтракт выиграло ООО «Магистраль».

Сейчас ведется подготовка газонов к посеву: вручную и с помощью техники специалисты снимают верхний неплодородный слой почвы толщиной около 15 см, затем засыплют газоны свежим грунтом и трамбуют. После этого площади обработают гидросеялкой, в которую загружается специальный состав из смеси семян, мульчирующего материала, гидрогеля, закрепителя и удобрений для почвы. В пресс-службе городской администрации отмечают, что такой состав не позволяет семенам вымываться и выдуваться ветром, обеспечит хорошую всхожесть и равномерное прорастание газонной травы. В основном, работы идут ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

«В качестве семян используется дорожная смесь трав. По сравнению с дорогой низкорослой газонной травой она более устойчива к различным воздействиям. Впервые эту технологию опробовали летом, засеяли несколько газонов на Соборной горке, результат оправдал ожидания. На засеянных площадях появляется густая зеленая трава, уровень которой поддерживается регулярным скашиванием. Газоны всегда выглядят ухоженными, к тому же это прекрасный способ справиться с дорожной пылью», – рассказал начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Виталий Шалаевский.

Он также отметил, что сначала новую технологию протестируют на газонах по магистральным улицам с плотным транспортным потоком. Специалисты оценят, как семена приживутся и взойдут весной после попадания на землю смета и песко-соляной смеси. Если эффективность такого подхода подтвердится, его будут применять повсеместно.

Согласно условиям госконтракта, подрядчик должен обработать газоны на улицах Марии Ульяновой, Октябрьской, Козленской, Герцена, Гончарной и других. Завершится посев к 15 октября. До наступления устойчивых минусовых температур семена должны взойти.