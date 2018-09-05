В Вологде ночью подожгли магазин автозапчастей на улице Мудрова

В Вологде сегодня ночью подожгли здание магазина автозапчастей на Мудрова, 30А. Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» в 3.15, пожарные были на месте через семь минут.

В 3.38 пожар был полностью ликвидирован, от огня пострадала внутренняя отделка в двух кабинетах на первом и втором этажах, нарушено остекление, оплавились оргтехника и автозапчасти.

Общая площадь пожара составила 40 кв. метров, ущерб предварительно оценивают в 200 тысяч рублей.

По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.