В Междуреченском районе ищут трех грибников, которые заблудились в лесу

В Междуреченском районе спасатели ищут в лесу заблудившихся грибников. Двое мужчин и одна женщина накануне утром ушли из деревни Васькино, и до сих пор не вернулись домой.

- Сотрудники ОМВД приступили к поискам, которые продолжались до глубокой ночи. Найти потерявшихся не удалось. Утром спасатели продолжили поиск, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.