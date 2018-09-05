В Междуреченском районе ищут трех грибников, которые заблудились в лесу

05.09.2018 [Происшествия]

В Междуреченском районе спасатели ищут в лесу заблудившихся грибников. Двое мужчин и одна женщина накануне утром ушли из деревни Васькино, и до сих пор не вернулись домой.

- Сотрудники ОМВД приступили к поискам, которые продолжались до глубокой ночи. Найти потерявшихся не удалось. Утром спасатели продолжили поиск, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: грибы, заблудились, спасатели

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
Вологодская область может лишиться 1 млрд рублей, выделенного "Газпромом" на соцобъекты, из-за безответственности глав районов
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
04.09.2018 [Общество]

В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города

8695
9
04.09.2018 [Общество]

Жители Вологды в соцсетях жалуются на очереди за покупкой проездных билетов на сентябрь

901
1
05.09.2018 [Общество]

4 млн рублей из бюджета Вологды выделят "Магистрали" на благоустройство газонов в центре города

127
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде спустя три года восстановили тротуар на Набережной VI Армии
4 млн рублей из бюджета Вологды выделят "Магистрали" на благоустройство газонов в центре города
В Вологде ночью подожгли магазин автозапчастей на улице Мудрова
В Междуреченском районе ищут трех грибников, которые заблудились в лесу
В Вологде выпустили открытки с цитатами из произведений Владимира Тендрякова
Россельхознадзор обнаружил в Череповецком районе незаконный карьер
На озере в Кирилловском районе обнаружили мертвым 56-летнего рыбака
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6130
0
05.09.2018 [БлогоVO]

Двуликая юстиция

144
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1566
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика