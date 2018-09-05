В Междуреченском районе ищут трех грибников, которые заблудились в лесу
05.09.2018 [Происшествия]
В Междуреченском районе спасатели ищут в лесу заблудившихся грибников. Двое мужчин и одна женщина накануне утром ушли из деревни Васькино, и до сих пор не вернулись домой.
- Сотрудники ОМВД приступили к поискам, которые продолжались до глубокой ночи. Найти потерявшихся не удалось. Утром спасатели продолжили поиск, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
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