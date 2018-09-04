В Вологде выпустили открытки с цитатами из произведений Владимира Тендрякова

Вологжане смогут стать обладателями уникальных открыток, посвященных писателю Владимиру Тендрякову. К 95-летию писателя Вологодская областная научная библиотека в рамках Всероссийского посткроссинга «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка» подготовила почтовые открытки с цитатами из его произведений. На открытках изображены фотографии прозаика и его близких, а также обложки книг, рисунки детей, картины художников и виды его родных живописных мест.

Чтобы получить открытку, Вологодская областная научная библиотека приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе.

- Для этого нужно быть подписчиком Юношеского центра имени Владимира Тендрякова Вологодской областной научной библиотеки в социальных сетях, написать сообщение в группе о своём желании получить открытку и указать почтовый адрес доставки с индексом. Получив открытку почтой, необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях красочное фото открытки с хэштегом конкурса #ВладимирТендряков2018_перезагрузка. Лучшие работы будут оценены по популярности и оригинальности. Победители получат дипломы и призы от Почты России и Вологодской областной научной библиотеки,- рассказывают организаторы.

Конкурс продлится до 15 ноября текущего года. Итоги конкурса подведут в день рождения писателя – 5 декабря., сообщает сайт областного правительства.