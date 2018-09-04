В Вологде выпустили открытки с цитатами из произведений Владимира Тендрякова

04.09.2018 [Культура]
В Вологде выпустили открытки с цитатами из произведений Владимира Тендрякова

Вологжане смогут стать обладателями уникальных открыток, посвященных писателю Владимиру Тендрякову. К 95-летию писателя Вологодская областная научная библиотека в рамках Всероссийского посткроссинга «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка» подготовила почтовые открытки с цитатами из его произведений. На открытках изображены фотографии прозаика и его близких, а также обложки книг, рисунки детей, картины художников и виды его родных живописных мест.

Чтобы получить открытку, Вологодская областная научная библиотека приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе.

- Для этого нужно быть подписчиком   Юношеского центра имени Владимира Тендрякова Вологодской областной научной библиотеки в социальных сетях, написать сообщение в группе о своём желании получить открытку и указать почтовый адрес доставки с индексом. Получив открытку почтой, необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях красочное фото открытки с хэштегом конкурса #ВладимирТендряков2018_перезагрузка. Лучшие работы будут оценены по популярности и оригинальности. Победители получат дипломы и призы от Почты России и Вологодской областной научной библиотеки,- рассказывают организаторы.

Конкурс продлится до 15 ноября текущего года. Итоги конкурса подведут  в день рождения писателя – 5 декабря., сообщает сайт областного правительства.

 

Тэги: тендряков, посткроссинг, Почта России

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
04.09.2018 [Общество]

В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города

6971
8
04.09.2018 [Экономика]

Вологодская область может лишиться 1 млрд рублей, выделенного "Газпромом" на соцобъекты, из-за безответственности глав районов

3224
1
04.09.2018 [Происшествия]

В Тарноге осудили бывшую сотрудницу банка, укравшую у вкладчиков 5,8 млн рублей

1682
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде выпустили открытки с цитатами из произведений Владимира Тендрякова
Россельхознадзор обнаружил в Череповецком районе незаконный карьер
На озере в Кирилловском районе обнаружили мертвым 56-летнего рыбака
96,6 млн рублей задолжали за электричество жители Вологодской области
Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований по стрельбе
Жители Вологды в соцсетях жалуются на очереди за покупкой проездных билетов на сентябрь
В детской поликлинике №2 Вологды открылось отделение неотложной помощи
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6023
0
04.09.2018 [БлогоVO]

Я люблю этого парня

322
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1527
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика