Россельхознадзор обнаружил в Череповецком районе незаконный карьер

В Череповецком районе Россельхознадзор обнаружил на землях сельхозназначения несанкционированный карьер. Судя по номеру земельного участка, он расположен в районе деревни Мархинино.

- Установлено, что на указанном земельном участке на площади 0,26 га разработан карьер по добыче песчано-гравийной смеси, - сообщает управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

По факту разработки карьера сотрудниками ведомства проводится административное расследование.