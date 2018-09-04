Россельхознадзор обнаружил в Череповецком районе незаконный карьер
04.09.2018 [Общество]
В Череповецком районе Россельхознадзор обнаружил на землях сельхозназначения несанкционированный карьер. Судя по номеру земельного участка, он расположен в районе деревни Мархинино.
- Установлено, что на указанном земельном участке на площади 0,26 га разработан карьер по добыче песчано-гравийной смеси, - сообщает управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.
По факту разработки карьера сотрудниками ведомства проводится административное расследование.
Фото управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям
04.09.2018 [Общество]
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