На озере в Кирилловском районе обнаружили мертвым 56-летнего рыбака
04.09.2018 [Происшествия]
В Кирилловском районе утонул 56-летний мужчина. Его тело обнаружили в Остолоповском озере.
2 сентября в 13:40 к спасателям поступило сообщение о том, что мужчина 1 сентября ушел на рыбалку и не вернулся. Рыбачить он отправился на лодке на озеро.
- Спасатели обследовали озеро и нашли мужчину без признаков жизни в озере недалеко от деревни Щелково. Рядом с ним была перевернутая лодка. Тело мужчины передали полиции. Погибший - череповчанин,- рассказали в МБУ Спас Кириллов.