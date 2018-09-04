На озере в Кирилловском районе обнаружили мертвым 56-летнего рыбака

В Кирилловском районе утонул 56-летний мужчина. Его тело обнаружили в Остолоповском озере.

2 сентября в 13:40 к спасателям поступило сообщение о том, что мужчина 1 сентября ушел на рыбалку и не вернулся. Рыбачить он отправился на лодке на озеро.