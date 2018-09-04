96,6 млн рублей задолжали за электричество жители Вологодской области

Жители Вологодской области задолжали за электроэнергию 96,6 млн. рублей. Часть должников в сентябре уже получили предупреждение об отключении света - оно напечатано на лицевой стороне квитанции. На погашение долга даётся 20 дней.

«Такие способы уведомления потребителя о введении ограничения энергоснабжения соответствуют законодательству. Это не информационные сообщения, их не стоит игнорировать. Если задолженность не погашается в течение 20 дней, последуют санкции. Отмечу, что у нас нет цели оставить жителей области без электроэнергии, но есть основная задача – обеспечить надёжное энергоснабжение региона, а это возможно только при добросовестных расчётах всех участников энергорынка», - сказал заместитель директора ОЭД «Энергосбыт» «Вологдаэнерго» Сергей Зайцев.

Без электричества могут остаться собственники жилья, сумма долга которых превышает двухмесячный размер платы по нормативам потребления электроэнергии. При этом восстановить электроснабжение будет возможно только при полном погашении долга.

К тому же неплательщикам придется дополнительно компенсировать затраты на отключение и подключение квартиры к электросети.