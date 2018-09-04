Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований по стрельбе

Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала золотую и бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета.



С 28 августа по 4 сентября в Московской области проходил Кубок России по стрельбе из мелкокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы президента стрелкового союза России.



Екатерина заняла первое место в стрельбе из произвольного пистолета с расстояния 50 метров, а так же была третьей в стрельбе из пневматического пистолета с десятиметровой дистанции.