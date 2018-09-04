Жители Вологды в соцсетях жалуются на очереди за покупкой проездных билетов на сентябрь

Жители Вологды жалуются в соцсетях на огромные очереди за покупкой школьных и студенческих проездных. Некоторые стоят возле информационно-справочного центра «Электронная Вологда» на улице Пушкинской (кинотеатр «Ленком») по несколько часов, а добравшись до кассы, узнают, что требования изменились, и теперь, кроме справки из школы, необходим паспорт или свидетельство о рождении.

- Мы с дочкой в этой очереди вчера ровно 2 часа простояли! Раньше были проездные на частников и на ПАТП. У частников было 4 или 5 точек продажи. А теперь сделали единый проездной и продают его только в Ленкоме, из двух касс работает только одна!!!,- написала в соцсети Марина Маганева.

Комментарии под постом разделились на два "лагеря": есть те, кто возмущался получением проездных и те, кого возмутил сам пост.

- Ну не в одном ведь месте билеты продают, да и не один день..всегда покупала без очередей,- прокомментировала Татьяна Брукина.

- В "Острове" пару дней назад брали - 2 человека было. Не говоря уж о том что в любом отделении Почты купить можно без особых проблем,- написал Евгений Пономарев.

Вологжанка Ольга Веревкина говорит, что происходящее - временные неудобства:

- Ситуацию никак не изменить, пока все школьники и студенты не приобретут первый электронный билет. Это временные неудобства, могу предложить только терпение. Когда у всех школьников и студентов появится электронный проездной, вы сможете в любом отделении почты пополнить счёт.

Проблема заключается еще и в том, что далеко не все знают, какие документы необходимо при себе иметь при получении проездного в первый раз, а поэтому им приходилось приходить повторно.

- Я простояла в очереди целый час. Но проездной так и не получила, так как справки из школы для получения электронной карты оказалось недостаточно. Мне сказали в окне, что проездные выдают только со свидетельством о рождении ребенка или паспортом. А у меня не было этих документов на детей с собой", - рассказала Newsvo вологжанка Елена Литвинова.

фото "Онлайн Вологда"

- Мы справку в школе взяли еще 30 августа, но все равно пришлось приходить два раза, т.к. потребовали свидетельсвто о рождении,- пишет Татьяна Подшивалова-Солодягина

При этом студентам-первокурсникам студенческие билеты выдают, как правило, с 1 сентября, и раньше приобрети билет у них никак не получилось бы.

Чтобы выяснить, почему в этом году за проездными образовалась такая очередь, почему работает только одно окно и где еще можно получить проездной, корреспондент Newsvo обратилась в пресс-службу городской администрации.

- В информационно-справочном центре «Электронная Вологда» (кинотеатр «Ленком») приобретаются именные электронные карты для учащихся и студентов. Только туда необходимо обратиться при первичном приобретении именной электронной карты или при её утрате. В дальнейшем приобрести проездной билет можно в любом из пунктов пополнения карт. Перечень пунктов реализации проездных билетов можно посмотреть на сайте «Электронная Вологда» или на сайте ООО «ПАТП №1»- рассказали в пресс-службе. (отметим, что в перечнях пунктов продажи проездных указан пункт на Новгородской, 23, но в данный момент он уже не работает).

Для приобретения именных карт требуются два документа: справка из учебного заведения на текущий учебный год (для учащихся) или студенческий билет (для студентов); и свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) либо паспорт (для детей после 14 лет). В городской администрации сообщили, что необходимое количество электронных карт для обеспечения всех желающих приобрести такие карты, имеется.

- На выдаче именных электронных карт в Информационно-справочном центре работает только одно окно, так как оформление именной карты (нанесение на пластиковую карту Ф.И.О. и иных реквизитов) требует специального дорогостоящего оборудования, которое имеется только в одном экземпляре,- рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас центр "Электронная Вологды" по рабочим дням работает до 21 часа, 1 и 2 сентября ( в выходные ) касса также работала. Если будет такая необходимость, продавать проездные будут и в ближайшие выходные - 8 и 9 сентября. Купить карту в центре "Ленком" можно будет до 10 сентября.

Напомним, с 1 сентября в Вологде введен единый школьный проездной на все автобусы и троллейбус. Стоимость единого проездного составляет 1000 рублей для студентов и 850 рублей для школьников.