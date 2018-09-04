В детской поликлинике №2 Вологды открылось отделение неотложной помощи

В детской поликлинике №2 Вологды на Окружном шоссе, 3B с сентября работает отделение неотложной помощи.

С 3 сентября с торца здания (со стороны бассейна и отдела полиции) дети с симптомами простуды, ОРВИ, ГРИППА и других инфекционных заболеваний (температура, насморк, боль в горле, кашель, кожная сыпь и другие) принимаются, минуя регистратуру, без предварительной записи, сообщает группа БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №4" в соцсети.