В детской поликлинике №2 Вологды открылось отделение неотложной помощи

04.09.2018 [Общество]

В детской поликлинике №2 Вологды на Окружном шоссе, 3B с сентября работает отделение неотложной помощи.

С 3 сентября с торца здания (со стороны бассейна и отдела полиции) дети с симптомами простуды, ОРВИ, ГРИППА и других инфекционных заболеваний (температура, насморк, боль в горле, кашель, кожная сыпь и другие) принимаются, минуя регистратуру, без предварительной записи, сообщает группа БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №4" в соцсети.

Тэги: поликлиника

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
03.09.2018 [Происшествия]

Жительницу Вологды ограбили в очереди за талончиками в зубную поликлинику на Батюшкова

2457
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде выпустили открытки с цитатами из произведений Владимира Тендрякова
Россельхознадзор обнаружил в Череповецком районе незаконный карьер
На озере в Кирилловском районе обнаружили мертвым 56-летнего рыбака
96,6 млн рублей задолжали за электричество жители Вологодской области
Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований по стрельбе
Жители Вологды в соцсетях жалуются на очереди за покупкой проездных билетов на сентябрь
В детской поликлинике №2 Вологды открылось отделение неотложной помощи
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6023
0
04.09.2018 [БлогоVO]

Я люблю этого парня

322
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1527
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика