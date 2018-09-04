В Вытегре установят новые очистные сооружения за 12 миллионов рублей

04.09.2018 [Общество]

12 миллионов рублей потратят власти Вытегры на установку новых очистных сооружений. Соответствующий аукцион на проведение работ появился на сайте госзакупок.

Установка очистных сооружений планируется на станции водоснабжения в МО "Город Вытегра" Вытегорского района. Сумма контракта - 12 304 275 рублей 30 копеек.

Заявки принимаются до 10 сентября, сам аукцион намечен на 13 число. Очистные сооружения в Вытегре планируют установить за счет местного бюджета до конца ноября этого года.

Тэги: undefined

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
03.09.2018 [Происшествия]

Жительницу Вологды ограбили в очереди за талончиками в зубную поликлинику на Батюшкова

2457
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде выпустили открытки с цитатами из произведений Владимира Тендрякова
Россельхознадзор обнаружил в Череповецком районе незаконный карьер
На озере в Кирилловском районе обнаружили мертвым 56-летнего рыбака
96,6 млн рублей задолжали за электричество жители Вологодской области
Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала золото и бронзу всероссийских соревнований по стрельбе
Жители Вологды в соцсетях жалуются на очереди за покупкой проездных билетов на сентябрь
В детской поликлинике №2 Вологды открылось отделение неотложной помощи
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

6023
0
04.09.2018 [БлогоVO]

Я люблю этого парня

322
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1527
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика