В Вытегре установят новые очистные сооружения за 12 миллионов рублей

12 миллионов рублей потратят власти Вытегры на установку новых очистных сооружений. Соответствующий аукцион на проведение работ появился на сайте госзакупок.

Установка очистных сооружений планируется на станции водоснабжения в МО "Город Вытегра" Вытегорского района. Сумма контракта - 12 304 275 рублей 30 копеек.

Заявки принимаются до 10 сентября, сам аукцион намечен на 13 число. Очистные сооружения в Вытегре планируют установить за счет местного бюджета до конца ноября этого года.