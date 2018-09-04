Вологодская область может лишиться 1 млрд рублей, выделенного "Газпромом" на соцобъекты, из-за безответственности глав районов

Миллиард рублей, который "Газпром" перечислил Вологодской области на строительство и ремонт соцобъектов, могут отозвать из-за безответственности глав районов. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал Newsvo, корпорация выделила Вологодской области 965 миллионов рублей на строительство 11 социальных объектов и ремонт дорожной сети. 3 июля до всех муниципальных образований, где планировалось реализовать эти деньги, были доведены ассигнования.

Ассигнования были доведены до Бабаевского, Нюксенского, Шекснинского, Грязовецкого, Белозерского, Тотемского и Великоустюгского районов. Прошло больше двух месяцев, а районы почти не реализовали деньги. Если так будет продолжаться дальше, то транш просто отзовут.

«Исполнительная дисциплина глав муниципальных образований оказалась крайне низкой. Работать вы, коллеги, отвыкли напрочь. Видимо, эти шесть лет, когда мы затягивали пояса и практически ничего не ремонтировали и не строили, отучили вас работать совсем», - заявил 3 сентября на оперативном совещании губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Он пояснил, что, по состоянию на 3 сентября 2018 года из 11 объектов, по которым необходимо разработать проектно-сметную документацию, заключено только два муниципальных контракта на разработку ПСД – это ФОК в Бабаево с бассейном и покрытие ледового катка в Нюксенице. Еще на четыре объекта конкурс только запущен. Среди них ремонт дороги «Чекшино-Тотьма-Никольск». На оставшиеся 4 конкурс даже не объявлен.

«В Белозерском районе, в котором планируется реконструкция спорткомплекса, администрация не приступила даже к подготовке конкурсной документации. Глава района Шашкин полностью самоустранился от контроля за ходом этих работ. Пустил все на самотек», - прокомментировал ситуацию губернатор.

В сложившейся ситуации полной безответственности глав районов, губернатор установил им четкие сроки реализации проектов на деньги «Газпрома».

«До 1 декабря все проектно-сметные документации должны быть полностью закончены и должны быть объявлены конкурсные процедуры на генподряд и с 15 января все работы по всем 11 объектам должны быть начаты. 1 декабря 2019 года все объекты должны быть закончены», - заявил Олег Кувшинников.

Он заключил, что если объекты не будут достроены в срок, деньги у муниципалитетов отзовут, объекты районам придется достраивать за свой счет.