В Вологде предлагают изменить схему движения транспорта в центре города

В Вологде могут полностью изменить схему движения транспорта в центре города. Речь идет об одном из вариантов организации автомобильного потока при съезде с Октябрьского моста. Накануне мэр города Сергей Воропанов представил его журналистам.

По его словам, предлагается отменить левый поворот при съезде с моста, сделать проезжую часть Торговой площади односторонней, пешеходный переход через улицу Мира при пересечении с проспектом Победы закрыть. Таким образом, чтобы проехать в сторону площади Революции, автомобилистам придется «делать круг» по улицам Торговая площадь – проспект Победы – ул. Мира. Парковку напротив кофейни «Парижанка» запретят.

Еще один вариант отличается от предыдущего тем, что в нем участок ул. Мира со стороны Старого рынка предлагается сделать пешеходным.

Третий вариант съезда с Октябрьского моста предполагает устройство кольцевой развязки, как на перекрестке улиц Северной и Карла Маркса.

Возможно также обустройство и большого «кольца», но для этого придется переносить здание «Труда» на улице Сергея Орлова.

- Это кольцо затрагивает земельный участок, который не принадлежит муниципалитету, то есть его необходимо выкупать. Кроме того, мы затрагиваем здание «Труда», которое сейчас находится в аварийном состоянии, тоже в частной собственности. Рассматривался вопрос переноса этого исторического здания. Чисто теоретически, если с культурой проработать, его можно сдвинуть. Цена вопроса этого большого проекта – порядка 150 млн рублей, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Кольцо", ради которого придется переносить "Труд" изображено на фото снизу.

В ближайшее время на сайте городской администрации стартует голосование за каждый из трех вариантов. Жителям предлагается высказать свое мнение, и в октябре с его учетом будет принято окончательное решение об организации съезда с Октябрьского моста.