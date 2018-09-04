В Вытегорском районе в лесу обнаружили снаряды и мины времен Великой Отечественной войны

В Вытегорском районе неподалеку от поселка Ошта в лесу обнаружили снаряды и мины времен Великой Отечественной войны. Их уничтожили на месте, поскольку они представляли опасность.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, о находке во время копательных работ правоохранителям сообщили поисковики. Обследовав находку, специалисты-взрывотехники установили, что обнаружили два артиллерийских снаряда 152-мм и 75-мм, минометную мину и противопехотную мину, шесть гранат РГД-33. Обнаруженные боеприпасы представляли опасность, поэтому сотрудниками ОМОН Росгвардии было принято решение уничтожить их на месте с соблюдением всех мер предосторожности.

Во время Великой Отечественной войны на территории Вытегорского района проходил передний край обороны Красной Армии – Оштинская оборона. Бои под Оштой продолжались с 6 октября 1941 года по 20 июня 1944 года. Оштинская оборона входила в состав Карельского фронта. Этот оборонительный рубеж не позволял замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда. Ошта прикрывала город Вытегру, важный в военном отношении населённый пункт, являющийся своего рода ключом ко многим тыловым регионам России. За время боевых действий нашими бойцами и противниками было заминировано более 140 квадратных километров территории района.

Как ранее сообщал Newsvo, в июне более 150 снарядов и гранат времен Великой Отечественной войны обнаружили на 360 километре железнодорожного перегона Тимошино-Бабаево.