В Тарноге осудили бывшую сотрудницу банка, укравшую у вкладчиков 5,8 млн рублей

04.09.2018 [Происшествия]

В Тарноге вынесли приговор по делу о мошенничестве в крупном размере, возбужденному в отношении менеджера по продажам местного офиса «Сбербанка».

Как ранее сообщал Newsvo, с 13 мая 2013 года по 29 августа 2017 года обвиняемая,  находясь на рабочем месте, похитила со счетов 27 клиентов банка, проживающих в Тарногском районе, около 5,8 млн. рублей. Для этого она заменяла одну банковскую операцию другой и переводила деньги на счет родственника. Клиентам женщина говорила, что них пролонгируются сроки действия вкладов и начисление по ним процентов. При этом сотрудница банка вносила в имеющиеся у граждан договоры об открытии вкладов и сберегательные книжки письменно недостоверную информацию о состоянии денежных вкладов. 

Известно, что, в основном, от рук мошенницы страдали пожилые люди. Ущерб оценили в 5,8 млн рублей. 

Женщина полностью признала свою вину. Тарногским районным судом Вологодской области она признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: мошенничество, сбербанк, вклады, обман пенсионеров

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