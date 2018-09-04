В Тарноге осудили бывшую сотрудницу банка, укравшую у вкладчиков 5,8 млн рублей

В Тарноге вынесли приговор по делу о мошенничестве в крупном размере, возбужденному в отношении менеджера по продажам местного офиса «Сбербанка».

Как ранее сообщал Newsvo, с 13 мая 2013 года по 29 августа 2017 года обвиняемая, находясь на рабочем месте, похитила со счетов 27 клиентов банка, проживающих в Тарногском районе, около 5,8 млн. рублей. Для этого она заменяла одну банковскую операцию другой и переводила деньги на счет родственника. Клиентам женщина говорила, что них пролонгируются сроки действия вкладов и начисление по ним процентов. При этом сотрудница банка вносила в имеющиеся у граждан договоры об открытии вкладов и сберегательные книжки письменно недостоверную информацию о состоянии денежных вкладов.

Известно, что, в основном, от рук мошенницы страдали пожилые люди. Ущерб оценили в 5,8 млн рублей.

Женщина полностью признала свою вину. Тарногским районным судом Вологодской области она признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.