В Череповце мужчина на инвалидной коляске выехал из дома-интерната на прогулку и заблудился

В Череповце сотрудники Росгвардии обнаружили на улице заблудившегося постояльца городского дома-интерната для престарелых и инвалидов и вернули его домой.

Старший сержант полиции Евгений Романов и сержант полиции Дмитрий Тюренков во время ночного патрулирования заметили на улице Судостроительной мужчину в инвалидной коляске. Он стоял на проезжей части и не знал, куда ему ехать.

Выяснилось, что 40-летний мужчина проживает в местном доме-интернате на улице Белинского, страдает частичной потерей памяти. Он выехал на вечернюю прогулку, но заблудился и не смог найти дорогу обратно.

- Бойцы Росгвардии сориентировали череповчанина, объяснили, что он уехал за 2 км от учреждения, и посоветовали в дальнейшем совершать прогулки только в непосредственной близости от дома-интерната или в сопровождении, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники Росгвардии помогли мужчине добраться до места проживания и передали его дежурившей медицинской сестре.