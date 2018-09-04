В Череповце мужчина на инвалидной коляске выехал из дома-интерната на прогулку и заблудился

04.09.2018 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии обнаружили на улице заблудившегося постояльца городского дома-интерната для престарелых и инвалидов и вернули его домой.

Старший сержант полиции Евгений Романов и сержант полиции Дмитрий Тюренков во время ночного патрулирования заметили на улице  Судостроительной мужчину в инвалидной коляске. Он стоял на проезжей части и не знал, куда ему ехать.

Выяснилось, что 40-летний мужчина проживает в местном доме-интернате на улице Белинского, страдает частичной потерей памяти. Он выехал на вечернюю прогулку, но заблудился и не смог найти дорогу обратно.

- Бойцы Росгвардии сориентировали череповчанина, объяснили, что он уехал за 2 км от учреждения, и посоветовали в дальнейшем совершать прогулки только в непосредственной близости от дома-интерната или в сопровождении, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники Росгвардии помогли мужчине добраться до места проживания и передали его дежурившей медицинской сестре.

Тэги: инвалиды, соцучреждения

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