В Вологде возобновили движение по улице Герцена

В Вологде полностью восстановили движение по улице Герцена. Напомним, ранее из-за ремонта теплотрассы был ограничен проезд авто по участку от улицы Марии Ульяновой до улицы Галкинской.

Как ранее сообщал Newsvo, работы стартовали в начале июля. Подрядчик заменил участок трубопровода диаметром 426 мм, общая протяженность обновленной магистрали – 580 метров в двухтрубном исполнении. Последний раз ремонт этого отрезка проходил порядка 18 лет назад, поэтому трубы требовали обновления. За последние 6 лет здесь было выявлено 15 дефектов.

«Все основные работы по замене магистральной теплосети и восстановлению благоустройства на улице Герцена завершены, причем с опережением договорных сроков. Движение открыто полностью. Остались еще небольшие работы по асфальтированию примыканий улиц Пушкинской и Галкинской, но перекрытия движения это не потребует. Сейчас проложена новая магистральная труба в изоляции, выполнены работы по полной замене лотковой части, то есть обеспечена защита трубопровода в железобетоне. Этот магистральный теплопровод питает порядка 50 % жилой застройки и административных зданий в центре города и очень важен для бесперебойного функционирования системы в зимний период», – пояснил заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский.

Ориентировочный срок службы новых труб – около 30 лет, кроме того, есть пятилетняя гарантия на свою работу.