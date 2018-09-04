Дело об избиении 6-летнего мальчика в Вологде передано в центральный аппарат Следственного комитета России

04.09.2018 [Происшествия]

Дело об избиении 6-летнего мальчика в семье опекуна в Вологде передано в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации, в Москву. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. 

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в областной столице 10 августа. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый приемный ребенок. Кроме того, медики обнаружили у него следы побоев, нанесенных ранее. Следователи возбудили уголовные дела по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица).

Выяснилось, что опекуном мальчика с марта 2017 года является его двоюродная сестра, и, помимо пострадавшего, в семье еще трое ее малолетних детей (трех, шести и тринадцати лет).

Соседи семьи рассказали журналистам, что вологожанка объяснила им госпитализацию ребенка его падением с двухъярусной кровати. Однако те этой версии не поверили: у мальчика сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы. 

В следственном управлении сказали, что в избиении подозревается не приемная мать, а ее 13-летняя дочь. При этом телесные повреждения на его теле разной степени давности.

Позднее в отношении органов опеки Вологды также было возбуждено также дело по статье "Халатность".

- Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие строки досконально установить все обстоятельства преступлений, совершенных в отношении мальчика, привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, в том числе дать принципиальную и жесткую правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также всесторонне проверить своевременность, качество и адекватность оказания медицинской помощи ребенку, - сообщает сайт Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин также поручил проверить, почему сроки возбуждения уголовного дела о халатности должностных лиц органов опеки были затянуты, и решние было принято только после я общественного резонанса в СМИ и социальных сетях.

Тэги: избиение, дети, опекуны, органы опеки

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