Три департамента правительства Вологодской области признаны низкоэффективными

Департамент строительства, департамент здравоохранения и департамент экономического развития Вологодской области демонстрируют низкую эффективность работы. Речь идет о выполнении конкретных задач и поручений заместителей губернатора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Возникало немало споров, насколько публичная оценка деятельности органов исполнительной власти совпадает с оценкой деятельности ключевых показателей эффективности, которая дается исходя из научного подхода. Если рассмотреть рейтинг, на 90% подходы совпадают, - пояснил заместитель губернатора Виталий Тушинов. – Департамент строительства, департамент здравоохранения и департамент экономического развития области – те, которые подвергаются наибольшей критике. В рамках публичного проекта «Команда Губернатора: ваша оценка» они также замыкали список».

До недавнего времени система оценки ключевых показателей эффективности (далее – KPI) деятельности органов власти формировалась как по результатам публичного проекта «Команда губернатора: ваша оценка», так и на основании показателей Росстата, касающихся данных социально-экономического развития региона. Глава региона поручил изменить систему с учетом указов президента и утвержденной стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года. Олег Кувшинников подчеркнул, что главная задача - безусловное выполнение ключевых показателей эффективности по всем параметрам.

«Все KPI делятся на несколько групп. Так, стратегический уровень касается целей и задач, установленных указами президента и Стратегией - 2030, которая реализуется в области. По сути, это те долгосрочные поручения, которые закреплены в документах стратегического планирования. Особо отмечу, что наша стратегия на 80% совпала с указом президента №204, поэтому мы можем говорить о том, что общее направление деятельности совпадает», - отметил Виталий Тушинов.

О том, будут ли применены какие-то меры к департаментам, показавшим низкую эффективность работы, не сообщается.