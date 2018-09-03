Жительницу Вологды ограбили в очереди за талончиками в зубную поликлинику на Батюшкова

03.09.2018 [Происшествия]

Вологжанку ограбили в очереди за талончиком к стоматологу. Как стало известно Newsvo, инцидент произошел возле зубной поликлиники №1 на Батюшкова,9.

Около 4.30 утра 42-летняя женщина стояла в очереди за талончиком, когда к ней начал приставать проходивший мимо пьяный 20-летний молодой человек. Получив отпор, дебошир не успокоился, выхватил у женщины сумку с документами, деньгами и мобильником и бросился бежать.

На помощь вологжанке пришел 32-летний мужчина, который также занял очередь в стоматологическую поликлинику и ждал рядом в машине. Он видел, что произошло, выскочил из автомобиля, догнал грабителя у городского рынка и удерживал его до прихода полицейских.

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, ранее задержанный молодой человек уже попадал в поле зрения полиции, был судим за другие преступления. Теперь ему придется ответить в суде за грабеж.

Тэги: грабеж

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