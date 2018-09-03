В Вологде в третий раз подожгли расселенный дом в переулке Водников

03.09.2018 [Происшествия]

В Вологде накануне в третий раз загорелся расселенный дом №28 в переулке Водников. Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» в 15:59.

- Пожар ликвидировали к 16:32. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Так как дом безхозный, он не попадает в сводку пожаров, а попадает в сводку возгораний. По той же причине ущерб от пожара не устанавливается. Будет решаться вопрос о ликвидации здания,- рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, первый пожар в этом доме произошел в ночь на 24 мая 2017 года. Тогда загорелась крыша здания. Предварительной причиной стало также неосторожное обращение с огнем при курении.

Во второй раз пожар произошел днем 13 марта этого года. Тогда причину пожара не назвали: на момент написания новости она устанавливалась.

Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", этот дом был расселен в 2016 году, снести его должны были до конца января 2017 года.

Кроме того, накануне сгорел еще один деревянный расселенный дом №3 на улице Беляева.

- Сообщение о возгорании поступило в 11:50. В 12:12 пожар был ликвидирован. Дом площадью 30Х50 кв. метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц,- рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Он также не попал в сводку пожаров. Решается вопрос о ликвидации здания.

Тэги: пожары в расселенных домах

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