Житель Вологды торговал гашишем, амфетамином и синтетическими наркотиками через "закладки"
В Вологде задержали наркоторговца: у мужчины нашли гашиш, амфетамин и синтетические наркотики.
Ранее судимый 38-летний мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Вологды. В ходе личного досмотра полицейские у него обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета и один сверток из фольги с веществом темного цвета. В легковой машине, на которой ездил подозреваемый, правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом темного цвета. Исследование показало, что изъятое в ходе личного досмотра вещество - гашиш, массой более 2 граммов, а изъятое в машине вещество - синтетический наркотик, массой более 0,2 грамма.
Кроме того, в одном из гаражно-строительных комплексов в полости автомобильной покрышки подозреваемый сделал тайник, из которого изъяли 124 свертка с веществами различного происхождения: синтетический наркотик, массой более 100 граммов, растительный наркотик – гашиш, массой более 146 граммов, и психотропное вещество – амфетамин, массой более 23 граммов.
Транспортные полицейские установили, что злоумышленник намеревался распространить наркотики среди потребителей малыми партиями, путем создания тайников-«закладок» на территории Вологды. Из обнаруженного тайника он успел сделать 5 маленьких тайников-«закладок» с наркотическим средством – гашиш, общей массой не менее 9 граммов, однако продать их не успел.
- В настоящий момент следственным отделением Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»,- сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.