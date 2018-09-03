Житель Вологды торговал гашишем, амфетамином и синтетическими наркотиками через "закладки"

03.09.2018 [Происшествия]
Житель Вологды торговал гашишем, амфетамином и синтетическими наркотиками через "закладки"

В Вологде задержали наркоторговца: у мужчины нашли гашиш, амфетамин и синтетические наркотики.

Ранее судимый 38-летний мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Вологды. В ходе личного досмотра полицейские у него обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета и один сверток из фольги с веществом темного цвета. В легковой машине, на которой ездил подозреваемый, правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом темного цвета. Исследование показало, что  изъятое в ходе личного досмотра вещество - гашиш, массой более 2 граммов, а изъятое в машине вещество - синтетический наркотик, массой более 0,2 грамма.

Кроме того, в одном из гаражно-строительных комплексов в полости автомобильной покрышки подозреваемый сделал тайник, из которого изъяли 124 свертка с веществами различного происхождения: синтетический наркотик, массой более 100 граммов, растительный наркотик – гашиш, массой более 146 граммов, и психотропное вещество – амфетамин, массой более 23 граммов. 

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник намеревался распространить наркотики среди потребителей малыми партиями, путем создания тайников-«закладок» на территории Вологды. Из обнаруженного тайника он успел сделать 5 маленьких тайников-«закладок» с наркотическим средством – гашиш, общей массой не менее 9 граммов, однако продать их не успел.

- В настоящий момент следственным отделением Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»,- сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы администрации Вологды

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