В Череповецком районе собирают подписи против строительства целлюлозного комбината

03.09.2018 [Общество]

31 августа жители  деревень Городище и Вичелово сдали в администрацию Череповецкого района подписи, собранные против строительства целлюлозного производства на территории бывшего детского лагеря отдыха «Орленок». Место, на котором планируют построить комбинат, находится всего в 7 километрах от их деревень.

«А так же написано заявление о категорическом не согласии с этим проектом на Рыбинском водохранилище. Поражает то, на сколько люди, продвигающие этот проект, не понимают опасности такого производства для водохранилища и жителей близ лежащих территорий. ПДК по загрязнению в Рыбинском водохранилище уже превышены и такой нагрузки в виде ЦБК оно может не выдержать! Северсталь, Фосагро, Череповец, Фмк ,все это уже в воде! Вологодская область большая и мест для этого проекта много, ведь главное в нашей стране - это люди! А мы имеем конституционное право на чистую среду!», - написал в группе ТОС "Городище - наш дом!" один из жителей деревни Городище Андрей Королев.

Сбор подписей был организован 28 августа. Напомним, что ранее, против строительства ЦК высказались власти Ярославской области.

Тэги: целлюлозный комбинат

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