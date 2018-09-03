Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Воропанов. На первом обеспечат безопасный проезд по мосту, на втором усилят его конструкции и оборудуют сходы.

- Задача стоит такая: все, что касается проезда через этот мост, в первую очередь, этими работами заниматься: выполнение бетонных работ, асфальтирование всего моста. Дальше я предлагаю сделать таким образом: работы, которые необходимо срочно выполнять, мы их делаем, запускаем движение, а дальше обращаемся к проектировщикам, чтобы они не спеша проработали проектное решение – возможно, придется усиливать мост дополнительными балками. Мы здесь не хотели бы торопиться. Ну, и то же самое по сходам – то проектное решение, которое было в составе проектно-сметной документации, мы считаем, что оно уже устарело, не совсем реализуемо и недолго прослужит. Поэтому проектировщикам и вот этот вопрос мы задаем. В моем понимании, работы будут просто разбиты на два этапа, и второй этап, возможно, будет проведен в следующем году, в теплое время года, потому что сейчас, как мне кажется, не все работы даже по «лечению» колонн подрядчик успеет сделать, - заявил мэр Сергей Воропанов.

Сейчас на Октябрьском мосту рабочие забетонировали одну из полос. После того, как бетон застынет, будет производиться ее асфальтирование. Потом по отремонтированной полосе пустят транспорт, и начнется ремонт второй.

- Наша задача была – не повторить инцидент, который произошел в Италии, а у нас были все шансы попасть в историю: если бы мы в этом году не приступили к ремонту моста, то нет гарантии, что у нас не произошло бы обрушение. Когда вскрыли асфальт, увидели, что бетон был полностью весь разрушен, это, можно сказать, аварийная ситуация, - говорит Сергей Воропанов.

Работы по ремонту Октябрьского моста выполняет та же фирма, что ремонтирует Красный мост - ООО "СК Новый дом". Компанию нанял в качестве субподрядчика победитель аукциона - ООО «Интелстрой».

Все работы по первому этапу подрядчик обещает закончить до 10 октября, после чего движение по мосту планируют открыть.