В Кирилловском районе спасатели эвакуировали с озера двух рыбаков, у которых закончилось топливо

03.09.2018 [Происшествия]

В Кирилловском районе нашли двух рыбаков, пропавших 31 августа.

30 августа 80-летний отец и его 54-летний сын отправились на рыбалку на лодке на реку Молдону. Когда в пятницу вечером они не вернулись домой, как планировали, родственники не смогли дозвониться до них и забили тревогу.

- Район поисков был известен: известен пункт отправления. Река Молдона дальше разделяется, есть приток Елома. Затем они впадают в озеро Воже. Спасатели обследовали эти две реки и 1 сентября нашли рыбаков в озере Воже. Оказалось, что рыбаки выехали в мало знакомое для них место и не рассчитали топливо. В момент, когда остались без топлива, оказались на участке, не покрытом сотовой связью, то есть сообщить о том, что у них закончилось топливо, они никому не смогли,- рассказал старший инспектор инспекторского участка г. Кириллов ФКУ " Центр ГИМС МЧС России по Вологодской области Андрей Васильев.

Поиском рыбаков занимались три спасателя, сотрудник ГИМС, сотрудник полиции.

Тэги: рыбаки, спасатели

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