Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний

Комиссия администрации Вологды сегодня не приняла Красный мост после ремонта: у чиновников есть замечания к работе подрядчика «СК Новый дом».

Напомним, согласно условиям контракта, все ремонтные работы на объекте должны были быть завершены к 27 августа, однако этого не произошло.

- Не получилось, потому что появились работы, которые не были заложены в проект изначально – это покраска моста, это установка освещения на мосту, которое не работало до ремонта, это дополнительное покрытие – облицовка ступеней резиновой крошкой, которую мы представили сегодня на одном из сходов с моста. Жители такой вариант одобрили, и в ближайшие два дня мы все спуски с моста таким образом сделаем. Вот эти работы мы выполняли, и это повлияло на срок, - пояснил замдирекора ООО «СК «Новый дом» Артем Соболев.

Выехав на место, комиссия городской администрации во главе с мэром Вологды Сергеем Воропановым, выявила ряд замечаний к работе подрядчика. В основном, они касаются отделочных работ.

- Работы, которые предусмотрены контрактом, выполнены. Кроме того, выполнена часть работ, которые не предусмотрены сметой и контрактом. Я пока не готов говорить об общей стоимости, всего мы выделяли 17 млн рублей, на сегодняшний день не все акты выполненных работ закрыты, не все деньги выбраны из этого контракта. Серьезных, конструктивных замечаний нет, но есть вопросы по отделочным работам: так, например, необходимо зашпаклевать и заново покрасить торцы, потому что некачественно сделано. Есть и мелкие недочеты: где-то гвоздь торчит, где-то выбоина в ступени, где-то сварной шов некачественно сделан на перилах, но это все мелочи, которые не влияют на надежность самого моста, - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Все замечания должны быть устранены в течение недели - по истечении этого срока комиссия вновь выйдет на объект. По словам мэра, в ближайшее время также будет рассмотрен вопрос о том, как сделать мост доступным для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на колясках. Сейчас аппарели на мосту выполнены не по ГОСТам, подняться по ним инвалиду без посторонней помощи невозможно.

- По идее, мы их вообще должны убрать, но мы их оставляем все-таки по просьбам жителей. Велосипедисты, например, ими пользуются. Но решать вопрос доступа маломобильных граждан, конечно, нужно решать в ближайшее время. В этом году, я надеюсь, мы предусмотрим финансирование на проектные работы, постараемся решить этот вопрос в 2019 году. По моему мнению, это должен был быть какой-то подъемник с торца моста, но, как правило, такие подъемники на улице долго не живут. Ну, или лифт. Не буду фантазировать, пусть проектировщики предложат нам варианты решения проблемы, - отметил Сергей Воропанов.

Проблема безопасного перехода по Красному мосту, как отмечают в городской администрации, в данный момент решена. Продолжить работы по ремонту сооружения планируют, при наличии финансирования, в следующем году.