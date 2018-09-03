Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний

03.09.2018 [Общество]
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний

Комиссия администрации Вологды сегодня не приняла Красный мост после ремонта: у чиновников есть замечания к работе подрядчика «СК Новый дом».

Напомним, согласно условиям контракта, все ремонтные работы на объекте должны были быть завершены к 27 августа, однако этого не произошло.

- Не получилось, потому что появились работы, которые не были заложены в проект изначально – это покраска моста, это установка освещения на мосту, которое не работало до ремонта, это дополнительное покрытие – облицовка ступеней резиновой крошкой, которую мы представили сегодня на одном из сходов с моста. Жители такой вариант одобрили, и в ближайшие два дня мы все спуски с моста таким образом сделаем. Вот эти работы мы выполняли, и это повлияло на срок, - пояснил замдирекора ООО «СК «Новый дом» Артем Соболев.

Выехав на место, комиссия городской администрации во главе с мэром Вологды Сергеем Воропановым, выявила ряд замечаний к работе подрядчика. В основном, они касаются отделочных работ.

- Работы, которые предусмотрены контрактом, выполнены. Кроме того, выполнена часть работ, которые не предусмотрены сметой и контрактом. Я пока не готов говорить об общей стоимости, всего мы выделяли 17 млн рублей, на сегодняшний день не все акты выполненных работ закрыты, не все деньги выбраны из этого контракта. Серьезных, конструктивных замечаний нет, но есть вопросы по отделочным работам: так, например, необходимо зашпаклевать и заново покрасить торцы, потому что некачественно сделано. Есть и мелкие недочеты: где-то гвоздь торчит, где-то выбоина в ступени, где-то сварной шов некачественно сделан на перилах, но это все мелочи, которые не влияют на надежность самого моста, - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Все замечания должны быть устранены в течение недели - по истечении этого срока комиссия вновь выйдет на объект. По словам мэра, в ближайшее время также будет рассмотрен вопрос о том, как сделать мост доступным для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на колясках. Сейчас аппарели на мосту выполнены не по ГОСТам, подняться по ним инвалиду без посторонней помощи невозможно. 

- По идее, мы их вообще должны убрать, но мы их оставляем все-таки по просьбам жителей. Велосипедисты, например, ими пользуются. Но решать вопрос доступа маломобильных граждан, конечно, нужно решать в ближайшее время. В этом году, я надеюсь, мы предусмотрим финансирование на проектные работы, постараемся решить этот вопрос в 2019 году. По моему мнению, это должен был быть какой-то подъемник с торца моста, но, как правило, такие подъемники на улице долго не живут. Ну, или лифт. Не буду фантазировать, пусть проектировщики предложат нам варианты решения проблемы, - отметил Сергей Воропанов.

Проблема безопасного перехода по Красному мосту, как отмечают в городской администрации, в данный момент решена. Продолжить работы по ремонту  сооружения планируют, при наличии финансирования, в следующем году.

 

Тэги: Красный мост
Фото newsvo.ru

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
Жизнь через окно: житель Вологодского района уже несколько лет не может выйти из квартиры
Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63
30.08.2018 [Происшествия]

В Вологде суд закрыл уголовное дело о незаконных игровых автоматах, установленных в торговых центрах города

1827
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительницу Вологды ограбили в очереди за талончиками в зубную поликлинику на Батюшкова
В Вологде в третий раз подожгли расселенный дом в переулке Водников
Житель Вологды торговал гашишем, амфетамином и синтетическими наркотиками через "закладки"
В Череповецком районе собирают подписи против строительства целлюлозного комбината
Ремонт Октябрьского моста в Вологде разобьют на два этапа
В Кирилловском районе спасатели эвакуировали с озера двух рыбаков, у которых закончилось топливо
Красный мост в Вологде не приняли после ремонта из-за замечаний
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

5520
0
03.09.2018 [БлогоVO]

Было - Стало

545
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

1324
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика