В Череповце сотрудница ГИБДД эвакуировала людей из горящего дома

В Череповце сотрудник пропаганды ОГИБДД Анна Залюбовская оставила свой пост и бросилась спасать людей, увидев дым из жилого дома. Инцидент произошел 1 сентября.



Старший инспектор пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Череповцу, подполковник полиции Анна Залюбовская регулировала движение на пешеходном переходе на перекрестке улиц Леднева и Краснодонцев. Анна услышала сильный хлопок за спиной, со стороны пятиэтажного многоквартирного жилого дома, стоявшего неподалеку от перекрестка. Девушка направилась к дому, и увидела, что из окна угловой квартиры на втором этаже клубами идет черный дым. Анна сообщила о происшествии в дежурную часть и направилась к подъезду, в котором находилась квартира с дымившимся окном. Анна позвонила в несколько квартир по домофону, однако ей не открыли. Тогда сотрудник полиции с откликнувшимися на просьбу о помощи мужчинами выломали дверь.

Дверь дымившейся квартиры открыл хозяин дома. Он был на кухне вместе с супругой. Хозяева поняли, что возникло задымление, однако причину его не нашли. Анна направилась в комнату из которой шло задымление и увидела, что телевизор, мебель, стены горят открытым пламенем.

Убедившись, что в квартире нет больше людей, сотрудник полиции попросила супругов выключить газ, отключить электропитание в щитке, закрыть окна, чтобы ограничить поступление кислорода во избежание дальнейшего распространения пламени, одеться, взять необходимые документы и выйти на улицу.

Так как дым начал распространяться по подъезду, сотрудник полиции эвакуировала порядка 10 жильцов соседних квартир, которыми оказались в основном пожилые люди, в том числе лежачая пенсионерка.

Причиной пожара стала сушилка для обуви, которая работала в автоматическом режиме.