В Череповецком районе незаконно вырубили леса более чем на 200 миллионов рублей

В начале августа в районную газету «Сельская новь» обратились жители Уломского сельского поселения. Они сообщили, что рядом с федеральной трассой А-114 в районе деревни Чаево незаконно вырубают лес.

На сообщение жителей отреагировали полиция и природоохранная прокуратура. Они нашли лесорубов, установили, что лес вырубался незаконно. Ушерб окружающей среде составил 202,9 миллионов рублей. Это считается особо крупным размером. На незаконно заготовленную древесину и лесозаготовительную технику наложен арест. Природоохранная прокуратура направила исковое заявление в суд в отношении лесорубов.