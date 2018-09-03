В Вологде «Тойота» врезалась в дерево: 7-летний пассажир авто госпитализирован

03.09.2018 [Происшествия]

В Вологде мужчина без прав на «Тойоте» врезался в дерево: пострадал 7-летний пассажир. ДТП произошло 1 сентября днем на улице Беляева.

По предварительным данным, около 13.40 29-летний вологжанин, лишенный водительских прав, управляя машиной марки " Тойота Камри" не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В результате ДТП 7-летний мальчик с травмами госпитализирован.

Как сообщается на сайте ГИБДД по Вологодской области, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Тэги: ДТП, пострадал ребенок

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