Администрация Вологды не восстановила в обещанный срок тротуар на Набережной VI Армии

31.08.2018 [Общество]

В Вологде городские власти уже три года не могут восстановить небольшой участок тротуара возле дома по улице Набережная VI Армии, 161. На эту проблему внимание чиновников обратил еще в 2015 году вологжанин Кирилл Шелепин, устранить нарушение потребовала ГИБДД, но решить столь незначительную проблему оказалось не так-то просто. Прошло три года, и лишь в этом году департамент городского хозяйства администрации Вологды пообещал обустроить эту часть тротуара до 31 августа. Однако это обещание так и не было выполнено.

Напомним, на курьезную ситуацию возле дома по улице Набережная VI Армии, 161 Кирилл Шелепин обратил внимание в 2015 году. Дело в том, что выезд из гаража в этом месте занял весь тротуар, из-за чего пешеходам приходится идти по проезжей части, что является нарушением ПДД. Об этом вологжанин написал в департамент городского хозяйства.

Решать возникшую проблему в городской администрации не захотели, после чего Кирилл обратился в прокуратуру. Копия обращения была отправлена в 2015 году главе города. О ситуации также была проинформирована ГИБДД.

В октябре 2015 года городской отдел ГИБДД ответил Кириллу, что отсутствие тротуара в этом месте является нарушением и что они направили в администарцию города предписание это нарушение устранить.

И только спустя три года, в июле 2018-го, вологжанин получил ответ мэра Вологды Сергея Воропанова, в котором говорится, что участок тротуара возле дома по улице Набережная VI Армии, 161 восстановят летом 2018 года. Чуть позже, 1 августа, заместитель начальника департамента городского хозяйства Светлана Тимофеева уточнила, что работы будут выполнены до 31 августа 2018 года (см. оба ответа в галерее под новостью). На место даже привезли бордюры. Между тем, срок уже вышел, а тротуар до сих пор не восстановлен.

Тэги: администрация Вологды, ГИБДД, дороги

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