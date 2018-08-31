Капремонты в домах Вологды за 2018 год выполнены на 60%

31.08.2018 [Общество]
Капремонты в домах Вологды за 2018 год выполнены на 60%

В 15 из 37 домов, которые планировалось капитально отремонтировать в этом году в Вологде, полностью завершены работы В остальных процесс находится в завершающей стадии. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, в целом капремонты жилых домов, запланированные на 2018 год, в городе выполнены на 60%. При этом все работы, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона, уже завершены.

Так, в доме на Некрасова, 54, который был построен около 50 лет назад, был проведен комплексный капитальный ремонт. Рабочие обновили кровлю, фундамент, инженерные коммуникации. "Изюминкой" этого дома стал необычный фасад, на котором впервые за историю капремонтов появилось изображение символа областной столицы – вологодского кружева. 

В этом году часть домов в Вологде ремонтируют комплексно: от крыши до фундамента. В остальных выполняют разные отдельные виды работ: ремонт кровли, фасада, замену инженерных коммуникаций, установку приборов учета и узлов управления тепловой энергией. В 4 многоэтажных домах заменены лифты.

«Работы по капитальному ремонту в Вологде ведутся на хорошем уровне, по графику. Важно, что нет замечаний по качеству работ, как это было в предыдущие годы. Сейчас на этом рынке остались только те подрядчики, которые имеют необходимые компетенции. В том числе, одна из важных - умение работать и взаимодействовать с жителями», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Принимает работы комиссия, в состав которой входят представители властей, Фонда, управляющей компании, жители. Планируется, что ремонт на всех объектах завершится до середины октября. На все работы подрядчик дает гарантию 5 лет.

Тэги: капремонт
Фото пресс-службы администрации Вологды

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