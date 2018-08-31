В Череповце идет набор на бесплатные курсы программирования для детей "Яндекс.Лицей"
В Череповце на базе детского технопарка "Кванториум" откроется "Яндекс.Лицей". Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка.
Программа "Яндекс.Лицея" рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике.
Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. Для поступления нужно до 9 сентября заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.
Занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой, и начнутся в первых числах октября. Их ведут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.
«В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах».