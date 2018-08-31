УФАС не обнаружило недобросовестной конкуренции в вывеске «Детский мир» на улице Мира в Вологде

УФАС не обнаружило признаков недобросовестной конкуренции в наименовании «Детский мир» магазина на улице Мира в Вологде.

Напомним, в апреле ПАО «Детский мир» из Москвы пожаловалось в вологодское управление антимонопольной службы, что ООО «Контакт», которому принадлежит магазин «Детский мир» в центре города, незаконно использует их товарный знак.

- Комиссия УФАС полагает недоказанным факт использования ООО «Контакт» в своей предпринимательской деятельности на вывесках и наименованиях товара товарного знака , поскольку представленные ПАО «Детский мир» фотоматериалы не свидетельствуют об использовании именно ООО «Контакт» вышеуказанного товарного знака, ввиду того, что помимо ООО «Контакт» по адресу г. Вологда, ул. Мира, д.11 свою хозяйственную деятельность осуществляют 5 хозяйствующих субъектов, о чем свидетельствуют представленные договоры аренды помещений по данному адресу, - сообщает сайт УФАС по Вологодской области.

В итоге 28 августа комиссия вологодского УФАС России прекратила рассмотрение дела в отношении ООО «Контакт» «в связи с отсутствием в действиях Общества нарушений антимонопольного законодательства».

Отметим, что «Детский мир» в центре города работает еще с советских времен. А магазин федеральной сети с одноименным названием появился в одном из торговых центров Вологды несколько лет назад.