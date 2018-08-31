Череповецкие спортсмены стали призерами первенства Северо-Запада по вольтижировке

Две золотых и одну бронзовую и одну серебряную медаль завоевали череповчане на первенстве Северо-Запада по вольтижировке. Это дисциплина в конном спорте, в которой спортсмены (пара или группа) выполняют программу из гимнастических и акробатических упражнений на лошади.

Соревнования прошли с 28 по 30 августа в конноспортивном комплексе "Дерби" в Ленинградской области. В них приняло участие 25 спортсменов из Санкт-Петербурга, Вологодской, Ленинградской и Новгородской областей.



Воспитанники ДЮСШ №9 Череповца завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Череповчанин Андрей Шкарин, выступая на лошади по кличке Галатея, занял первое место в категории CVNCh 1 с результатом 6,118 баллов. И Максим Пытьков занял 1 место среди мальчиков в категории CVNK.