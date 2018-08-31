Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря

31.08.2018 [Общество]

30 августа Вологодский городской суд продлил содержание под стражей для заммэра Антона Мусихина и экс-заместителя главы Вологды Алексея Осокина до 4 декабря. Напомним, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК «злоупотребление должностными полномочиями».

По данным РБК, речь идет о хищении 100 млн рублей из бюджета Вологды при строительстве транспортной развязки через железную дорогу Москва — Архангельск в районе улицы Залинейной Вологды. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере».

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