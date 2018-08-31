Великоустюгская детская школа искусств вошла в число лучших в России

Детская школа искусств Великого Устюга попала в список лучших в России. Конкурс «50 лучших детских школ искусств» провел благотворительный фонд Фридриха Липса по поручению министерства культуры РФ. Великоустюгская детская школа искусств - единственный представитель Вологодской области в списке.

Конкурс «50 лучших детских школ искусств» направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление молодых дарований и поддержку детских школ искусств.

Условиями участия в конкурсе является самостоятельное функционирование школы как юридического лица, высокие результаты в обучении детей, в том числе наличие в школе лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов; активно принимающих участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедряющих авторские методики, инновационные педагогические технологии. Также школа должна реализовывать дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств по одному или нескольким направлениям.