Житель Грязовецкого района двое суток провел на границе с Грузией из-за долгов по налогам

Житель Грязовецкого района "застрял" на границе с Грузией из-за долгов по налогам.

Как сообщает региональное управление службы судебных приставов, мужчина накопил около 30 тысяч рублей долга по транспортному налогу и долгое время не выплачивал деньги, в итоге ему ограничили право выезда за пределы России. В августе мужчина решил отправиться в Грузию на своем автомобиле, но, уже находясь на границе, узнал, что выехать из страны он не может. Тогда неплательщик связался с родственником, который приехал в отдел УФССП и выплатил долг за него. Спустя двое суток приставы сняли ограничение, и грязовчанин смог продолжить путешествие.