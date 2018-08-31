В Чагоде будут судить инспектора ДПС, который сфальсифицировал документы об аварии, выгораживая коллегу

В Чагоде предстанет перед судом бывший инспектор ДПС. Мужчина подозревается в превышении полномочий и фальсификации доказательств. Оформляя ДТП, он сознательно записал в документы имена людей, которые столкнувшимися машинами не управляли, а также указал виновником аварии не того человека.

По версии следствия, авария произошла рано утром 1 октября 2017 года на улице Набережной в Чагоде. Автомобиль марки «Рено», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил полосу движения «Фольксвагену», в результате произошло столкновение. Подсудимый прибыл на место, чтобы оформить документы о ДТП.

- Узнав обстоятельства столкновения двух автомобилей, одним из которых управлял коллега обвиняемого – сотрудник ГИБДД, инспектор решил скрыть указанные сведения. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения, указав, что в момент столкновения за рулем обоих автомобилей находились другие люди. В качестве причины дорожно-транспортного происшествия он указал несоблюдение дистанции автомобилем марки «Фольксваген», - сообщает региональное управление следственного комитета.

В итоге лицо, невиновное в нарушении правил дорожного движения, было привлечено к административной ответственности (в данный момент это постановление уже отменено судом).

Должностные правонарушения выявлены сотрудниками районной прокуратуры совместно с подразделением собственной безопасности регионального управления МВД.

В данный момент расследование уголовного дела завершено, его материалы переданы в суд.