В Чагоде будут судить инспектора ДПС, который сфальсифицировал документы об аварии, выгораживая коллегу

31.08.2018 [Происшествия]

В Чагоде предстанет перед судом бывший инспектор ДПС. Мужчина подозревается в превышении полномочий и фальсификации доказательств. Оформляя ДТП, он сознательно записал в документы имена людей, которые столкнувшимися машинами не управляли, а также указал виновником аварии не того человека.

По версии следствия, авария произошла рано утром 1 октября 2017 года на улице Набережной в Чагоде. Автомобиль марки «Рено», двигаясь по второстепенной дороге,  не уступил полосу движения «Фольксвагену», в результате произошло столкновение. Подсудимый прибыл на место, чтобы оформить документы о ДТП.

- Узнав обстоятельства столкновения двух автомобилей, одним из которых управлял коллега обвиняемого – сотрудник ГИБДД, инспектор решил скрыть указанные сведения. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения, указав, что в момент столкновения за рулем обоих автомобилей находились другие люди. В качестве причины дорожно-транспортного происшествия он указал несоблюдение дистанции автомобилем марки «Фольксваген», - сообщает региональное управление следственного комитета.

В итоге лицо, невиновное в нарушении правил дорожного движения, было привлечено к административной ответственности (в данный момент это постановление уже отменено судом).

Должностные правонарушения выявлены сотрудниками районной прокуратуры совместно с подразделением собственной безопасности регионального управления МВД.

В данный момент расследование уголовного дела завершено, его материалы переданы в суд.

Тэги: фальсификация, ДПС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы
В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
Для ремонта Октябрьского моста в Вологде потребовалась еще одна экспертиза
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Строительство детсадов на Молодежной и Северной в Вологде: пять лет спустя
Прокуратура через суд требует приостановить работу торгового центра «Кит» в Вологде
30.08.2018 [Происшествия]

В Вологде суд закрыл уголовное дело о незаконных игровых автоматах, установленных в торговых центрах города

1244
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Капремонты в домах Вологды за 2018 год выполнены на 60%
В Череповце идет набор на бесплатные курсы программирования для детей "Яндекс.Лицей"
УФАС не обнаружило недобросовестной конкуренции в вывеске «Детский мир» на улице Мира в Вологде
Череповецкие спортсмены стали призерами первенства Северо-Запада по вольтижировке
Вологодский городской суд продлил арест Антона Мусихина и Алексея Осокина до 4 декабря
Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей
Великоустюгская детская школа искусств вошла в число лучших в России
 
31.08.2018 [Общество]

Гулять так гулять: вологодский «Презентационно-сервисный центр» в августе объявил госзакупки на сумму более 10 млн рублей

707
0
31.08.2018 [БлогоVO]

В любой ситуации говори: "дорожные карты"

291
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

898
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика