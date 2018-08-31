В Вологде передали в суд дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»

31.08.2018 [Общество]

В Вологде исполняющий обязанности гедиректора ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» предстанет перед судом за невыплату работникам около 4 млн рублей их зарплаты.

По версии следствия, имея реальную возможность и денежные средства, мужчина с 21 июня по 30 сентября допустил  частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат 56 работникам предприятия. Общая сумма долга в этот период составила 3,8 млн рублей.

Кроме того, в период с 21 июня по 30 сентября руководитель также допустил полную невыплату зарплаты в отношении трех работников ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» на сумму 197 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено, 23 августа оно было направлено в суд, сообщает прокуратура Вологды.

Напомним, ранее уголовные дела возбуждались в отношении руководителей предприятия, которые в разное время скрывали доходы фирмы от налогов.

Тэги: долги по зарплате, Транс-Альфа ЭЛЕКТРО

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