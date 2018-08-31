Быстрый интернет «МегаФона» становится безлимитным

31.08.2018 [Новости компаний]

С 27 августа на тарифах линейки «Включайся!» доступен настоящий безлимитный интернет. Действующие клиенты могут самостоятельно подключить эту опцию в «Личном кабинете». А новым абонентам ничего подключать не придется – безлимитный интернет уже будет внутри тарифов.

Безлимитный интернет-трафик действует на самых высоких скоростях, доступных в сети «МегаФон», на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум» (в некоторых регионах в их число входит также «Включайся! Слушай»).

«Полный безлимит оценят самые разные интернет-пользователи: студенты и школьники, которым Всемирная сеть нужна для учебы, любители смотреть онлайн сериалы – особенно если на очереди сразу несколько сезонов. Высокие скорости, которые обеспечивает наша сеть, позволят использовать мобильный интернет на все сто процентов», – отмечает директор Вологодского отделения компании «МегаФон» Константин Гулейков.

Именно «МегаФон» был признан самым быстрым в России по итогам 7,9 млн замеров, сделанных с помощью приложения Speedtest компании Ookla в сетях 4G всех операторов. Лидерство по скорости – результат правильного использования широкой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам первого полугодия 2018 года общее количество базовых станций «МегаФона» превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.

Подробнее о тарифах и безлимитном интернете читайте на сайте оператора.

Тэги: Мегафон

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