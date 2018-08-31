В поселке Мосейково Вологодского района 5-летний мальчик сломал руку, играя на заброшенной стройке

31.08.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в заброшенном недостроенном здании поселка Мосейково. Инцидент произошел 29 августа.

- Пятилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом играли неподалеку от недостроенного здания, в котором давно уже работы не ведутся. Они туда забежали, добрались до 4 этажа, а там младший ребенок упал вниз, на третий этаж, не заметив отверстие в полу, - рассказали Newsvo в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

В результате падения мальчик сломал руку, сейчас он находится в больнице, чувствует себя нормально, угрозы его жизни нет. Сотрудники отдела по надзору за несовершеннолетними устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным Newsvo, ребенок получил травму, играя на замороженной стройке корпуса Мосейковского психоневрологического интерната.

Тэги: дети

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