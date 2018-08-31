В поселке Мосейково Вологодского района 5-летний мальчик сломал руку, играя на заброшенной стройке

В Вологодском районе полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в заброшенном недостроенном здании поселка Мосейково. Инцидент произошел 29 августа.

- Пятилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом играли неподалеку от недостроенного здания, в котором давно уже работы не ведутся. Они туда забежали, добрались до 4 этажа, а там младший ребенок упал вниз, на третий этаж, не заметив отверстие в полу, - рассказали Newsvo в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

В результате падения мальчик сломал руку, сейчас он находится в больнице, чувствует себя нормально, угрозы его жизни нет. Сотрудники отдела по надзору за несовершеннолетними устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным Newsvo, ребенок получил травму, играя на замороженной стройке корпуса Мосейковского психоневрологического интерната.