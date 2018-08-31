В Вологде из-за короткого замыкания загорелся КамАЗ с продукцией молкомбината
31.08.2018 [Происшествия]
В Вологде накануне днем на улице Архангельской загорелся КамАЗ городского молкомбината. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 12.46, в 12:53 пожарные уже были на месте.
Ликвидировать возгорание удалось за 8 минут. Огонь уничтожил моторный отсек грузовика, повреждены внутренняя отделка кабины, холодильная установка в кузове, продукция в фургоне, два передних колеса, передние балки транспортного средства.
- Грузовик принадлежит ПК «ВМК». Рассматривается версия возникновения пожара по причине короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области