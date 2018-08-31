В Вологде полицейского приговорили к условному сроку за двадцать эпизодов мелкого взяточничества

В Вологде бывшего сотрудника дежурной части одного из отделений полиции приговорили к условному сроку за двадцать эпизодов мелкого взяточничества. Прокуратура не удовлетворена столь мягким приговором и обжалует это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что изначально, весной 2018 года, следователи возбудили в отношении мужчины три уголовных дела о получении взяток. Мужчина за вознаграждение отпускал задержанных за административные правонарушения вологжан на свободу. Но после того, как эта новость появилась в СМИ, в полицию стали звонить вологжане, которые рассказали, что подсудимый их тоже отпускал за взятку. В итоге следователи насчитали 21 эпизод получения незаконного вознаграждения.

На прошлой неделе приговором Вологодского городского суда бывший сотрудник полиции был признан виновным в совершении 21 преступления по статьям УК «мелкое взяточничество» и «злоупотребление должностными полномочиями». Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Однако сторона обвинения сразу подала на обжалование приговора, в связи с мягкостью наказания. Как пояснили в прокуратуре Вологодской области, по их мнению, полицейский заслуживает реальный срок.