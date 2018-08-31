В Вологде полицейского приговорили к условному сроку за двадцать эпизодов мелкого взяточничества

31.08.2018 [Происшествия]

В Вологде бывшего сотрудника дежурной части одного из отделений полиции приговорили к условному сроку за двадцать эпизодов мелкого взяточничества.  Прокуратура не удовлетворена столь мягким приговором и обжалует это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что изначально, весной 2018 года, следователи возбудили в отношении мужчины три уголовных дела о получении взяток. Мужчина за вознаграждение отпускал задержанных за административные правонарушения вологжан на свободу. Но после того, как эта новость появилась в СМИ, в полицию стали звонить вологжане, которые рассказали, что подсудимый их тоже отпускал за взятку. В итоге следователи насчитали 21 эпизод получения незаконного вознаграждения.

На прошлой неделе приговором Вологодского городского суда бывший сотрудник полиции был признан виновным в совершении 21 преступления по статьям УК «мелкое взяточничество» и «злоупотребление должностными полномочиями». Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Однако сторона обвинения сразу подала на обжалование приговора, в связи с мягкостью наказания. Как пояснили в прокуратуре Вологодской области, по их мнению, полицейский заслуживает реальный срок.

«Указанное лицо дискредитировало себя перед населением Вологодской области, существенно подорвав авторитет занимаемой им должности и органа внутренних дел в целом. С учетом изложенного, государственный обвинитель, изначально просивший суд отправить взяточника в места лишения свободы, внес в Вологодский областной суд апелляционное представление об отмене приговора Вологодского городского суда в связи с мягкостью назначенного наказания», - комментируют ситуацию в прокуратуре Вологодской области.

 

Тэги: взятки, полиция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы
В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
Для ремонта Октябрьского моста в Вологде потребовалась еще одна экспертиза
В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница
29.08.2018 [Общество]

Жизнь через окно: житель Вологодского района уже несколько лет не может выйти из квартиры

2154
1
30.08.2018 [Общество]

В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница

4001
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Вологды организовала притон с проститутками в своей квартире
Быстрый интернет «МегаФона» становится безлимитным
В поселке Мосейково Вологодского района 5-летний мальчик сломал руку, играя на заброшенной стройке
В Вологде из-за короткого замыкания загорелся КамАЗ с продукцией молкомбината
В Вологде полицейского приговорили к условному сроку за двадцать эпизодов мелкого взяточничества
В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов
Житель Сямжи убил собутыльника кувалдой, а тело спрятал в подполье, забросав мусором
 
29.08.2018 [Общество]

Здание центра культуры "Красный угол"в Вологде передали молодежному центру "Гор.сom35"

2024
0
31.08.2018 [БлогоVO]

Глава пенсионного фонда. Миллиардер

247
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

820
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика