Житель Сямжи убил собутыльника кувалдой, а тело спрятал в подполье, забросав мусором

31.08.2018 [Происшествия]

В Сямже в подполье одного из домов обнаружены останки 56-летнего бездомного. По подозрению в его убийстве задержан 69-летний местный житель.

По версии следствия, в марте этого года  пенсионер распивал спиртное с приятелем.

- В ходе возникшей ссоры мужчина схватил кувалду и ударил ею 56-летнего знакомого. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело погибшего в подпольном помещении дома, забросав строительным и бытовым мусором.

Тело удалось обнаружить полицейским при проверке оперативной информации о совершенном преступлении. 

При осмотре места происшествия следователи криминалисты СКР обнаружили и извлекли останки потерпевшего, изъяли следы крови и орудие преступления. По делу проводятся судебные экспертизы. Подозреваемый уже признался в содеянном.

Обстоятельства убийства устанавливаются.

Тэги: убийство, пьянка, пенсионеры

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