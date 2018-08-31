Тело мужчины обнаружили на месте пожара в расселенном доме №4 в Содемском переулке Вологды

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В Вологде накануне вечером сгорел расселенный аварийный дом №4 в Содемском переулке, на месте обнаружено тело мужчины.

Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» в 20.41, через четыре минуты на место прибыли первые подразделения.

- По прибытии на место вызова усилиями пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Полностью ликвидировать пожар удалось только к половине первого ночи – горение было очень сильным, его общая площадь составила 500 кв. метров. В тушении принимали участие 35 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.

Известно, что дом принадлежит городской администрации. На месте пожара было обнаружено тело мужчины. Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.

Согласно сайту «Реформа ЖКХ», дом признали аварийным в 2010 году, его жильцов расселили в 2017 году, а снести постройку городская администрация должна была до октября 2017 года.