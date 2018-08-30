В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков

Начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Вологды Григорий Поляков сегодня написал заявление об уходе. Это связано с тем, что в последнее время, как сообщает пресс-служба городской администрации, "неоднократно возникали вопросы по эффективности работы управления".

Так, за последний месяц в Вологде произошли сразу два случая, в результате которых пострадали дети. 5 августа погибла девочка в возрасте 1,5 месяцев, 10 августа 6-летний мальчик, находившийся под опекой, получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

-Мы еще раз пересмотрели материалы, которые имеют отношение к этой семье. Мальчик находился под опекой, а значит, под патронажем управления социальной защиты города. Органы социальной опеки в рамках своих полномочий неоднократно выходили в семью, в результате были установлены удовлетворительные условия проживания ребенка. Но факт нанесения травм говорит о том, что не все было благополучно. Органы опеки знали, какой детский сад мальчик посещает, в какой поликлинике он наблюдается, и если бы в свое время представитель управления с определенной периодичностью общался с работниками этих заведений, то, скорее всего, были бы иные выводы по той ситуации, которая складывалась в семье. Поэтому есть вопросы как к межведомственному взаимодействию со всеми субъектами профилактики, так и к работе управления соцзащиты, которое, на наш взгляд, не предприняло всех должных мер", - говорит заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

По его словам, вопросы к органам соцзащиты есть и во втором случае. Управление должно было сработать более оперативно, получив сигнал о неблагополучной ситуации в семье, где воспитывалась погибшая 1,5-месячная девочка.

-Это свидетельствует о недоработке как самого управления, так и его руководителя в вопросах по контролю семей, которые требуют особого внимания. Сегодня принято решение о смене руководителя, им написано заявление об увольнении, - заключил Вадим Цепа.

Известно, что сейчас Григорий Поляков находится в отпуске. Вернувшись из него 19 сентября, он уже не будет занимать пост начальника управления социальной защиты, опеки и попечительства. Исполняющим обязанности на данный момент является Александр Кушев.

Григорий Поляков работал в Администрации города Вологды с марта 2007 года. Управление социальной защиты, опеки и попечительства он возглавлял последние 2,5 года.